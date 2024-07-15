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Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света - РИА Новости, 15.07.2024
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17:33 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/energodar-1959830943.html
Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света
Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света - РИА Новости, 15.07.2024
Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света
Город Энергодар Запорожской области не стали обесточивать в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:33
2024-07-15T17:33
энергодар
запорожская область
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области не стали обесточивать в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Специалисты смогли обеспечить переключения в системе электроснабжения, не затрагивая Энергодар. Свет отключаться не будет!" - говорится в сообщении. Ранее планировалось временное обесточивание города.
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энергодар, запорожская область, россия, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Россия, Происшествия
Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света

Энергодар Запорожской области не стали обесточивать из-за аварийных переключений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области не стали обесточивать в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Специалисты смогли обеспечить переключения в системе электроснабжения, не затрагивая Энергодар. Свет отключаться не будет!" - говорится в сообщении.
Ранее планировалось временное обесточивание города.
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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11 июля, 15:09
 
ЭнергодарЗапорожская областьРоссияПроисшествия
 
 
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