https://ria.ru/20240715/energodar-1959830943.html

Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света

Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света - РИА Новости, 15.07.2024

Переключения в энергетике Энергодара произвели без отключения света

Город Энергодар Запорожской области не стали обесточивать в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:33

2024-07-15T17:33

2024-07-15T17:33

энергодар

запорожская область

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области не стали обесточивать в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Специалисты смогли обеспечить переключения в системе электроснабжения, не затрагивая Энергодар. Свет отключаться не будет!" - говорится в сообщении. Ранее планировалось временное обесточивание города.

https://ria.ru/20240711/pravitelstvo-1958997542.html

энергодар

запорожская область

россия

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энергодар, запорожская область, россия, происшествия