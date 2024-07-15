https://ria.ru/20240715/energodar-1959807746.html
Энергодар обесточат до 18:00 мск
Энергодар обесточат до 18:00 мск - РИА Новости, 15.07.2024
Энергодар обесточат до 18:00 мск
Город Энергодар Запорожской области обесточат до 18.00 мск в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:20
2024-07-15T16:20
2024-07-15T16:58
энергодар
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области обесточат до 18.00 мск в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Уважаемые энергодарцы! В ближайшее время в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения за пределами города, Энергодар будет обесточен ориентировочно до 18.00" , - сообщает администрация.Водоснабжение отключать не планируется, отметили власти.
https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html
энергодар
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Энергодар обесточат до 18:00 мск
Энергодар обесточат до 18:00 мск из-за аварийных переключений