https://ria.ru/20240715/energodar-1959807746.html

Энергодар обесточат до 18:00 мск

Энергодар обесточат до 18:00 мск - РИА Новости, 15.07.2024

Энергодар обесточат до 18:00 мск

Город Энергодар Запорожской области обесточат до 18.00 мск в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:20

2024-07-15T16:20

2024-07-15T16:58

энергодар

запорожская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области обесточат до 18.00 мск в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Уважаемые энергодарцы! В ближайшее время в связи с аварийными переключениями в системе электроснабжения за пределами города, Энергодар будет обесточен ориентировочно до 18.00" , - сообщает администрация.Водоснабжение отключать не планируется, отметили власти.

https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожская область, происшествия