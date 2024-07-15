https://ria.ru/20240715/elektrosnabzhenie-1959833702.html

В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение

В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2024

В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение

Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, уже восстановлено в 137 населенных пунктах Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:41

2024-07-15T17:41

2024-07-15T17:41

происшествия

орловская область

белгород

калуга

андрей клычков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, уже восстановлено в 137 населенных пунктах Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве региона проинформировали, что в 11 районах Орловской области после непогоды обесточено 354 населенных пункта. "К настоящему моменту восстановлено десять высоковольтных линий, 136 трансформаторных подстанций, в 137 населенных пунктах восстановлено электроснабжение, к электричеству подключены дома 4 тысяч орловцев. Работы продолжаются. Планируем полностью восстановить электроснабжение в течение ближайших суток", – написал Клычков. По его словам, восстановление проводят 69 бригад, 189 человек и 96 единиц техники. Свыше 20 дополнительных бригад направлены в помощь энергетикам из Белгорода, Калуги, Тулы, Липецка, Воронежа и Тамбова, уже приступили к работам две бригады из Курска. Губернатор уточнил, что в регионе работает горячая телефонная линия, по которой можно круглосуточно сообщить об отсутствии электричества.

https://ria.ru/20240706/nepogoda-1957834444.html

https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, белгород, калуга, андрей клычков