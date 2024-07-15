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В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2024
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17:41 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/elektrosnabzhenie-1959833702.html
В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение
В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2024
В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение
Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, уже восстановлено в 137 населенных пунктах Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:41
2024-07-15T17:41
происшествия
орловская область
белгород
калуга
андрей клычков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, уже восстановлено в 137 населенных пунктах Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве региона проинформировали, что в 11 районах Орловской области после непогоды обесточено 354 населенных пункта. "К настоящему моменту восстановлено десять высоковольтных линий, 136 трансформаторных подстанций, в 137 населенных пунктах восстановлено электроснабжение, к электричеству подключены дома 4 тысяч орловцев. Работы продолжаются. Планируем полностью восстановить электроснабжение в течение ближайших суток", – написал Клычков. По его словам, восстановление проводят 69 бригад, 189 человек и 96 единиц техники. Свыше 20 дополнительных бригад направлены в помощь энергетикам из Белгорода, Калуги, Тулы, Липецка, Воронежа и Тамбова, уже приступили к работам две бригады из Курска. Губернатор уточнил, что в регионе работает горячая телефонная линия, по которой можно круглосуточно сообщить об отсутствии электричества.
https://ria.ru/20240706/nepogoda-1957834444.html
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происшествия, орловская область, белгород, калуга, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Белгород, Калуга, Андрей Клычков
В 137 населенных пунктах Орловской области восстановили электроснабжение

В 137 орловских населенных пунктах восстановили электроснабжение после грозы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после грозы со шквалистым ветром, уже восстановлено в 137 населенных пунктах Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Ранее в правительстве региона проинформировали, что в 11 районах Орловской области после непогоды обесточено 354 населенных пункта.
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"К настоящему моменту восстановлено десять высоковольтных линий, 136 трансформаторных подстанций, в 137 населенных пунктах восстановлено электроснабжение, к электричеству подключены дома 4 тысяч орловцев. Работы продолжаются. Планируем полностью восстановить электроснабжение в течение ближайших суток", – написал Клычков.
По его словам, восстановление проводят 69 бригад, 189 человек и 96 единиц техники. Свыше 20 дополнительных бригад направлены в помощь энергетикам из Белгорода, Калуги, Тулы, Липецка, Воронежа и Тамбова, уже приступили к работам две бригады из Курска. Губернатор уточнил, что в регионе работает горячая телефонная линия, по которой можно круглосуточно сообщить об отсутствии электричества.
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