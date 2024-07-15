https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html

Экс-генпрокурор Молдавии сравнил страну с автомобилем, несущимся в пропасть

Экс-генпрокурор Молдавии сравнил страну с автомобилем, несущимся в пропасть - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-генпрокурор Молдавии сравнил страну с автомобилем, несущимся в пропасть

Претендующий на пост президента Молдавии бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что страна похожа на автомобиль, несущийся в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:44

2024-07-15T14:44

2024-07-15T14:44

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

лаврентий берия

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Претендующий на пост президента Молдавии бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что страна похожа на автомобиль, несущийся в пропасть из-за некомпетентности властей. Лидер социалистов Молдавии Игорь Додон 8 июля заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. "Это дремучая некомпетентность… Согласитесь, когда люди не умеют водить автомобиль, они обычно не рискуют это делать. В нашем случае всё наоборот. Автомобиль несется в пропасть. Только в нем не только горе-водитель, а вся страна", - заявил Стояногло в интервью порталу "Трибуна", говоря о действующей власти. По его мнению, власти Молдавии презирают верховенство права, гражданские права и сам конституционный строй. Стояногло уверен, что вместо реформы системы юстиции страна получила ее разрушение. Экс-генпрокурор отметил, что сразу после объявления о намерении стать кандидатом в президенты он столкнулся с волной всевозможных обвинений. В частности, президент Майя Санду заявила, что его выдвижение - это "результат соглашения олигархов и Кремля". "Я не подозревал, что ни одно из так называемых проевропейских медиа не пожелает узнать точку зрения самого Стояногло по всем эти диким обвинениям. Они ведь обязаны были обращаться ко мне, спрашивать мою позицию. Для того, чтобы соблюдать свои же собственные профессиональные и этические нормы. Нет, ни разу никто не позвонил, не переспросил. Если это и есть их европейская интеграция, то Лаврентий Берия, возможно, главный евроинтегратор", - отметил Стояногло. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959750044.html

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959693519.html

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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, лаврентий берия