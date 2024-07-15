https://ria.ru/20240715/efimov-1959729968.html
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76% - РИА Новости, 15.07.2024
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%
Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:05
2024-07-15T14:05
2024-07-15T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что речь идет о сооружении, обеспечивающем переход пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также используемом для распределения потока пассажиров. Здесь уже уложено свыше 11,2 тысячи кубометров железобетона."Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тысяч квадратных метров объединит станцию "Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии, станцию "Косино" Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Пространство сооружения включает зону обслуживания пассажиров – здесь разместятся точки общепита, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала запроектированы служебные, бытовые и технические помещения.В сообщении добавляется, что подземный распределительный уровень будет интегрирован в уже имеющуюся инфраструктуру метрополитена. Выходы наверх останутся на тех же местах, кроме одного, который перенесут на несколько метров."Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 метров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html
https://ria.ru/20240714/sportkompleks-1959485822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что речь идет о сооружении, обеспечивающем переход пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также используемом для распределения потока пассажиров. Здесь уже уложено свыше 11,2 тысячи кубометров железобетона.
"Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тысяч квадратных метров объединит станцию "Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии, станцию "Косино" Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Пространство сооружения включает зону обслуживания пассажиров – здесь разместятся точки общепита, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала запроектированы служебные, бытовые и технические помещения.
В сообщении добавляется, что подземный распределительный уровень будет интегрирован в уже имеющуюся инфраструктуру метрополитена. Выходы наверх останутся на тех же местах, кроме одного, который перенесут на несколько метров.
"Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 метров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов
.