https://ria.ru/20240715/efimov-1959729968.html

Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%

Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76% - РИА Новости, 15.07.2024

Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%

Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:05

2024-07-15T14:05

2024-07-15T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что речь идет о сооружении, обеспечивающем переход пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также используемом для распределения потока пассажиров. Здесь уже уложено свыше 11,2 тысячи кубометров железобетона."Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тысяч квадратных метров объединит станцию "Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии, станцию "Косино" Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Пространство сооружения включает зону обслуживания пассажиров – здесь разместятся точки общепита, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала запроектированы служебные, бытовые и технические помещения.В сообщении добавляется, что подземный распределительный уровень будет интегрирован в уже имеющуюся инфраструктуру метрополитена. Выходы наверх останутся на тех же местах, кроме одного, который перенесут на несколько метров."Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 метров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html

https://ria.ru/20240714/sportkompleks-1959485822.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы