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Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76% - РИА Новости, 15.07.2024
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14:05 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/efimov-1959729968.html
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76% - РИА Новости, 15.07.2024
Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%
Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:05
2024-07-15T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что речь идет о сооружении, обеспечивающем переход пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также используемом для распределения потока пассажиров. Здесь уже уложено свыше 11,2 тысячи кубометров железобетона."Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тысяч квадратных метров объединит станцию "Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии, станцию "Косино" Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Пространство сооружения включает зону обслуживания пассажиров – здесь разместятся точки общепита, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала запроектированы служебные, бытовые и технические помещения.В сообщении добавляется, что подземный распределительный уровень будет интегрирован в уже имеющуюся инфраструктуру метрополитена. Выходы наверх останутся на тех же местах, кроме одного, который перенесут на несколько метров."Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 метров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: монолит подземного сооружения вокзала Косино готов на 76%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Монолитные конструкции подземного распределительного уровня городского вокзала Косино на юго-востоке Москвы выполнены на 76%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что речь идет о сооружении, обеспечивающем переход пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также используемом для распределения потока пассажиров. Здесь уже уложено свыше 11,2 тысячи кубометров железобетона.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тысяч квадратных метров объединит станцию "Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии, станцию "Косино" Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Пространство сооружения включает зону обслуживания пассажиров – здесь разместятся точки общепита, санузлы, комната матери и ребенка. Для персонала запроектированы служебные, бытовые и технические помещения.
В сообщении добавляется, что подземный распределительный уровень будет интегрирован в уже имеющуюся инфраструктуру метрополитена. Выходы наверх останутся на тех же местах, кроме одного, который перенесут на несколько метров.
"Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 метров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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