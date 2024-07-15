Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон "Малино" и "Алабушево" общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами. Инвестиции в развитие территорий оцениваются почти в 50,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около семи тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
На участке бывшей промзоны "Малино" ООО "Специализированный застройщик "Проксима", входящее в группу компаний "Гранель", в течение восьми лет построит городской квартал: 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в частности детский сад на 200 мест, школу на 400 мест, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и торгово-развлекательный центр.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту в Зеленограде на части бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров за восемь лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Там также появится разворот на проспекте Генерала Алексеева.
Ефимов: в Москве по КРТ построят шесть спорткомплексов
14 июля, 12:06