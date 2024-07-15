Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html
Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории
Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории - РИА Новости, 15.07.2024
Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории
В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:06
2024-07-15T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон "Малино" и "Алабушево" общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами. Инвестиции в развитие территорий оцениваются почти в 50,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около семи тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.На участке бывшей промзоны "Малино" ООО "Специализированный застройщик "Проксима", входящее в группу компаний "Гранель", в течение восьми лет построит городской квартал: 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в частности детский сад на 200 мест, школу на 400 мест, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и торгово-развлекательный центр.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту в Зеленограде на части бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров за восемь лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Там также появится разворот на проспекте Генерала Алексеева.
https://ria.ru/20240714/sportkompleks-1959485822.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_c4c07999e6817b9620873b5637de163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон "Малино" и "Алабушево" общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами. Инвестиции в развитие территорий оцениваются почти в 50,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около семи тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
На участке бывшей промзоны "Малино" ООО "Специализированный застройщик "Проксима", входящее в группу компаний "Гранель", в течение восьми лет построит городской квартал: 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в частности детский сад на 200 мест, школу на 400 мест, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и торгово-развлекательный центр.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту в Зеленограде на части бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров за восемь лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Там также появится разворот на проспекте Генерала Алексеева.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Ефимов: в Москве по КРТ построят шесть спорткомплексов
14 июля, 12:06
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала