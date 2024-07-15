https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html

Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории

Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории - РИА Новости, 15.07.2024

Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории

В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:06

2024-07-15T09:06

2024-07-15T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. В Зеленограде по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 27,7 гектара территории бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон "Малино" и "Алабушево" общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами. Инвестиции в развитие территорий оцениваются почти в 50,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около семи тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.На участке бывшей промзоны "Малино" ООО "Специализированный застройщик "Проксима", входящее в группу компаний "Гранель", в течение восьми лет построит городской квартал: 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в частности детский сад на 200 мест, школу на 400 мест, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и торгово-развлекательный центр.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту в Зеленограде на части бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров за восемь лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Там также появится разворот на проспекте Генерала Алексеева.

https://ria.ru/20240714/sportkompleks-1959485822.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы