https://ria.ru/20240715/dzhonni_depp-1959886673.html

Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ

Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп после громкого развода, сопровождавшегося процессом о клевете, начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:26

2024-07-15T21:26

2024-07-15T21:32

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эмбер херд

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп после громкого развода, сопровождавшегося процессом о клевете, начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в окружении голливудской кинозвезды. По словам источников, 28-летняя косметолог и модель Юлия Власова познакомилась с актером на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. "(Встречались) то тут, то там", - сообщили в окружении 61-летнего Деппа о характере его отношений с гламурной россиянкой. Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман. Длительный судебный процесс с участием Деппа и его бывшей супруги Эмбер Херд, которые взаимно обвиняли друга друга в клевете, завершился в июне 2022 года. Тогда суд постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов. А Депп, в свою очередь, должен был выплатить Херд два миллиона.

https://ria.ru/20240707/margo_robbi-1958093643.html

https://ria.ru/20240222/kruz-1928868333.html

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карловы вары, эмбер херд, джонни депп