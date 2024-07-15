https://ria.ru/20240715/dzhonni_depp-1959886673.html
Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ
Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп после громкого развода, сопровождавшегося процессом о клевете, начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:26
2024-07-15T21:26
2024-07-15T21:32
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп после громкого развода, сопровождавшегося процессом о клевете, начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в окружении голливудской кинозвезды. По словам источников, 28-летняя косметолог и модель Юлия Власова познакомилась с актером на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. "(Встречались) то тут, то там", - сообщили в окружении 61-летнего Деппа о характере его отношений с гламурной россиянкой. Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман. Длительный судебный процесс с участием Деппа и его бывшей супруги Эмбер Херд, которые взаимно обвиняли друга друга в клевете, завершился в июне 2022 года. Тогда суд постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов. А Депп, в свою очередь, должен был выплатить Херд два миллиона.
https://ria.ru/20240707/margo_robbi-1958093643.html
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карловы вары, эмбер херд, джонни депп
Шоубиз, Карловы Вары, Эмбер Херд, Джонни Депп
Джонни Депп встречается с российской моделью, пишут СМИ
Daily Mail: Джонни Депп после развода начал встречаться с российской моделью