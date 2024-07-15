https://ria.ru/20240715/dyurso-1959691081.html

Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха

Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха - РИА Новости, 15.07.2024

Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха

На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:51

2024-07-15T08:51

2024-07-15T14:06

лесной пожар под новороссийском

происшествия

новороссийск

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."По уточненной информации, на хуторе Дюрсо под Новороссийском на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять легковых автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет", — уточнили в ведомстве.В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.Уточняется, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью в городскую больницу Новороссийска, от госпитализации они отказались.Накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение / повреждение лесных насаждений".

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666079.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лесной пожар под новороссийском, происшествия, новороссийск