Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха
Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на двух базах отдыха
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Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
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"По уточненной информации, на хуторе Дюрсо под Новороссийском на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять легковых автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет", — уточнили в ведомстве.
В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.
Уточняется, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью в городскую больницу Новороссийска, от госпитализации они отказались.
Накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение / повреждение лесных насаждений".