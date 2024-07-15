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Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха - РИА Новости, 15.07.2024
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08:51 15.07.2024 (обновлено: 14:06 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/dyurso-1959691081.html
Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха
Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха - РИА Новости, 15.07.2024
Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха
На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:51
2024-07-15T14:06
лесной пожар под новороссийском
происшествия
новороссийск
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.&quot;По уточненной информации, на хуторе Дюрсо под Новороссийском на территории базы отдыха &quot;Романтик&quot; огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха &quot;Голубая волна&quot; от огня пострадали восемь построек и пять легковых автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет&quot;, — уточнили в ведомстве.В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.Уточняется, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью в городскую больницу Новороссийска, от госпитализации они отказались.Накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение / повреждение лесных насаждений".
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лесной пожар под новороссийском, происшествия, новороссийск
Лесной пожар под Новороссийском, Происшествия, Новороссийск
Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на базах отдыха

Под Новороссийском пожар повредил 68 построек на двух базах отдыха

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На хуторе Дюрсо под Новороссийском на базе отдыха "Романтик" огонь повредил 60 построек, в "Голубой волне" — восемь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«

"По уточненной информации, на хуторе Дюрсо под Новороссийском на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять легковых автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет", — уточнили в ведомстве.

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В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.
Уточняется, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью в городскую больницу Новороссийска, от госпитализации они отказались.
Накануне произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение / повреждение лесных насаждений".
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Лесной пожар под НовороссийскомПроисшествияНовороссийск
 
 
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