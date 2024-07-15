https://ria.ru/20240715/dnr-1959797329.html

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 15.07.2024

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли в ДНР с 8 по 14 июля из-за действий украинских войск, еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:49

специальная военная операция на украине

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дарья морозова

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 8 по 14 июля из-за действий украинских войск, еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 8 по 14 июля погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 31, в том числе четыре ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9342 человека, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за всё время составило 14 157, среди них 909 детей.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова