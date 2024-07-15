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В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/dnr-1959797329.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 15.07.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли в ДНР с 8 по 14 июля из-за действий украинских войск, еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 8 по 14 июля из-за действий украинских войск, еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 8 по 14 июля погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 31, в том числе четыре ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9342 человека, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за всё время составило 14 157, среди них 909 детей.
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР с 8 по 14 июля погибли пять мирных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 8 по 14 июля из-за действий украинских войск, еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 8 по 14 июля погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 31, в том числе четыре ребенка.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9342 человека, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за всё время составило 14 157, среди них 909 детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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