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В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия - РИА Новости, 15.07.2024
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия
Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:09
2024-07-15T15:09
2024-07-15T15:09
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. "За отчетный период подразделениями специального назначения проведено свыше 500 специальных мероприятий, в результате которых изъято более 2000 единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержано свыше 200 человек, из которых более 100 - по подозрению в совершении преступлений", - сказали в пресс-службе. Еще около 2 тысяч единиц оружия граждане ДНР добровольно сдали инспекторам Росгвардии. В ведомстве отметили, что саперные подразделения ОМОН Росгвардии обезвредили около 1000 боеприпасов, обнаруженных на территории республики.
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донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия
Росгвардия: в ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия и взрывчатки