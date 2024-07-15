https://ria.ru/20240715/dnr-1959782301.html

В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия

В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия - РИА Новости, 15.07.2024

В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия

Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:09

2024-07-15T15:09

2024-07-15T15:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. "За отчетный период подразделениями специального назначения проведено свыше 500 специальных мероприятий, в результате которых изъято более 2000 единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержано свыше 200 человек, из которых более 100 - по подозрению в совершении преступлений", - сказали в пресс-службе. Еще около 2 тысяч единиц оружия граждане ДНР добровольно сдали инспекторам Росгвардии. В ведомстве отметили, что саперные подразделения ОМОН Росгвардии обезвредили около 1000 боеприпасов, обнаруженных на территории республики.

https://ria.ru/20240713/skhron-1959381686.html

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донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, вооруженные силы украины