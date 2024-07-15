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В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/dnr-1959782301.html
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия - РИА Новости, 15.07.2024
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия
Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:09
2024-07-15T15:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. "За отчетный период подразделениями специального назначения проведено свыше 500 специальных мероприятий, в результате которых изъято более 2000 единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержано свыше 200 человек, из которых более 100 - по подозрению в совершении преступлений", - сказали в пресс-службе. Еще около 2 тысяч единиц оружия граждане ДНР добровольно сдали инспекторам Росгвардии. В ведомстве отметили, что саперные подразделения ОМОН Росгвардии обезвредили около 1000 боеприпасов, обнаруженных на территории республики.
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донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия

Росгвардия: в ДНР за полгода изъяли более двух тысяч единиц оружия и взрывчатки

© Фото : Росгвардия/TelegramСхрон оружия, обнаруженный Росгвардией в ДНР
Схрон оружия, обнаруженный Росгвардией в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Росгвардия/Telegram
Схрон оружия, обнаруженный Росгвардией в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Подразделения специального назначения Росгвардии за полгода в ДНР изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
"За отчетный период подразделениями специального назначения проведено свыше 500 специальных мероприятий, в результате которых изъято более 2000 единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержано свыше 200 человек, из которых более 100 - по подозрению в совершении преступлений", - сказали в пресс-службе.
Еще около 2 тысяч единиц оружия граждане ДНР добровольно сдали инспекторам Росгвардии.
В ведомстве отметили, что саперные подразделения ОМОН Росгвардии обезвредили около 1000 боеприпасов, обнаруженных на территории республики.
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
13 июля, 07:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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