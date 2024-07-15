https://ria.ru/20240715/dnr-1959744184.html

При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель

При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024

При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:54

2024-07-15T12:54

2024-07-15T12:54

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сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Никольское: погиб мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, поселок подвергся обстрелу в 01.00, украинские войска выпустили по нему три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины