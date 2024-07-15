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При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:54
2024-07-15T12:54
2024-07-15T12:54
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Никольское: погиб мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, поселок подвергся обстрелу в 01.00, украинские войска выпустили по нему три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель
При обстреле украинскими войсками поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель