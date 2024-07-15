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При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
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12:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/dnr-1959744184.html
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:54
2024-07-15T12:54
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Никольское: погиб мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, поселок подвергся обстрелу в 01.00, украинские войска выпустили по нему три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель

При обстреле украинскими войсками поселка Никольское в ДНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Никольское в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Никольское: погиб мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, поселок подвергся обстрелу в 01.00, украинские войска выпустили по нему три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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