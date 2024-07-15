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В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура - РИА Новости, 15.07.2024
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13:12 15.07.2024 (обновлено: 16:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/detenyshi-1959748636.html
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура - РИА Новости, 15.07.2024
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:12
2024-07-15T16:21
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московский зоопарк
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "В зоопарке принесли приплод все шесть беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню. Из семи родившихся детенышей четыре мальчика и три девочки. У всех них один отец — альфа-самец и глава стада", — рассказали в пресс-службе. Большое семейство туров можно увидеть на Турьей горке, на Новой территории зоопарка. После рождения первые несколько дней малыши затаиваются в гротах. Затем, чуть окрепнув, они подходят к самому ограждению. Сейчас их можно часто наблюдать на экспозиции. "Сезон размножения у туров происходит поздней осенью и ранней зимой. Ранее на экспозиции проживали два самца, и они периодически устраивали драки за самку. Эти баталии всегда ритуальны: два самца, встретившись, застывают один напротив другого. Затем, встав на задние ноги, резким движением они опускаются вниз, чуть пригнув голову и сталкиваясь рогами", — уточнили в публикации.Сейчас на Турьей горке проживают один самец и шесть самок дагестанских туров, а также их потомство.
https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html
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В Московском зоопарке родились 7 детенышей дагестанского тура
В зоопарке принесли приплод все 6 беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню. Из семи родившихся детенышей 4 мальчика и 3 девочки. У всех них один отец -Альфа-самец и глава стада.
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московский зоопарк, москва, хорошие новости
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Хорошие новости
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура

В Московском зоопарке родились 4 самца и 3 самки дагестанского тура

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
"В зоопарке принесли приплод все шесть беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню. Из семи родившихся детенышей четыре мальчика и три девочки. У всех них один отец — альфа-самец и глава стада", — рассказали в пресс-службе.
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Большое семейство туров можно увидеть на Турьей горке, на Новой территории зоопарка. После рождения первые несколько дней малыши затаиваются в гротах. Затем, чуть окрепнув, они подходят к самому ограждению. Сейчас их можно часто наблюдать на экспозиции.
"Сезон размножения у туров происходит поздней осенью и ранней зимой. Ранее на экспозиции проживали два самца, и они периодически устраивали драки за самку. Эти баталии всегда ритуальны: два самца, встретившись, застывают один напротив другого. Затем, встав на задние ноги, резким движением они опускаются вниз, чуть пригнув голову и сталкиваясь рогами", — уточнили в публикации.
Сейчас на Турьей горке проживают один самец и шесть самок дагестанских туров, а также их потомство.
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