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В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура

В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура - РИА Новости, 15.07.2024

В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура

В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:12

2024-07-15T16:21

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "В зоопарке принесли приплод все шесть беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню. Из семи родившихся детенышей четыре мальчика и три девочки. У всех них один отец — альфа-самец и глава стада", — рассказали в пресс-службе. Большое семейство туров можно увидеть на Турьей горке, на Новой территории зоопарка. После рождения первые несколько дней малыши затаиваются в гротах. Затем, чуть окрепнув, они подходят к самому ограждению. Сейчас их можно часто наблюдать на экспозиции. "Сезон размножения у туров происходит поздней осенью и ранней зимой. Ранее на экспозиции проживали два самца, и они периодически устраивали драки за самку. Эти баталии всегда ритуальны: два самца, встретившись, застывают один напротив другого. Затем, встав на задние ноги, резким движением они опускаются вниз, чуть пригнув голову и сталкиваясь рогами", — уточнили в публикации.Сейчас на Турьей горке проживают один самец и шесть самок дагестанских туров, а также их потомство.

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В Московском зоопарке родились 7 детенышей дагестанского тура В зоопарке принесли приплод все 6 беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню. Из семи родившихся детенышей 4 мальчика и 3 девочки. У всех них один отец -Альфа-самец и глава стада. 2024-07-15T13:12 true PT0M31S

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московский зоопарк, москва, хорошие новости