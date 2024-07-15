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Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям - РИА Новости, 15.07.2024
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22:29 15.07.2024 (обновлено: 22:57 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/detenysh-1959893225.html
Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям
Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям - РИА Новости, 15.07.2024
Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям
Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:29
2024-07-15T22:57
общество
репино
ладожское озеро
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". &quot;Неожиданно закончился очередной &quot;выпускной&quot; ладожских нерпят из Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории &quot;Водоканала&quot;. Двое выпускников радостно вернулись в естественную среду обитания, а вот третий решил провести еще немного времени рядом с людьми. Вначале нерпенок уплыл довольно далеко, но уже через десять минут стремительно вернулся на берег и даже дал посадить себя в транспортную клетку&quot;, — говорится в сообщении.Сейчас животное проходит дополнительное обследование в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Отмечается, что специалисты пока не знают, почему нерпенок решил вернуться к людям, так как перед выпуском он не испытывал привязанности к человеку и был здоров. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных и лишь трое из них вернулись обратно к людям. Это известные Крошик и Шлиссик, теперь к ним присоединился этот ладожский нерпенок. Специалисты фонда планируют повторить попытку и вновь выпустить животное этим летом. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html
https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html
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общество, репино, ладожское озеро, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы
Общество, Репино, Ладожское озеро, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы
Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям

Ладожский нерпенок, которого выпустили после реабилитации, вернулся к людям

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРуководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского "Водоканала" Вячеслав Алексеев выпускает нерпенка в воды Ладожского озера
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев выпускает нерпенка в воды Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского "Водоканала" Вячеслав Алексеев выпускает нерпенка в воды Ладожского озера. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
«

"Неожиданно закончился очередной "выпускной" ладожских нерпят из Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории "Водоканала". Двое выпускников радостно вернулись в естественную среду обитания, а вот третий решил провести еще немного времени рядом с людьми. Вначале нерпенок уплыл довольно далеко, но уже через десять минут стремительно вернулся на берег и даже дал посадить себя в транспортную клетку", — говорится в сообщении.

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Сейчас животное проходит дополнительное обследование в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
Отмечается, что специалисты пока не знают, почему нерпенок решил вернуться к людям, так как перед выпуском он не испытывал привязанности к человеку и был здоров.
За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных и лишь трое из них вернулись обратно к людям. Это известные Крошик и Шлиссик, теперь к ним присоединился этот ладожский нерпенок.
Специалисты фонда планируют повторить попытку и вновь выпустить животное этим летом.
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Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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ОбществоРепиноЛадожское озероГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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