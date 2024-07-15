https://ria.ru/20240715/detenysh-1959893225.html

Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям

Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям - РИА Новости, 15.07.2024

Спасенный детеныш ладожской нерпы вернулся к людям

Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:29

2024-07-15T22:29

2024-07-15T22:57

общество

репино

ладожское озеро

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Неожиданно закончился очередной "выпускной" ладожских нерпят из Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории "Водоканала". Двое выпускников радостно вернулись в естественную среду обитания, а вот третий решил провести еще немного времени рядом с людьми. Вначале нерпенок уплыл довольно далеко, но уже через десять минут стремительно вернулся на берег и даже дал посадить себя в транспортную клетку", — говорится в сообщении.Сейчас животное проходит дополнительное обследование в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Отмечается, что специалисты пока не знают, почему нерпенок решил вернуться к людям, так как перед выпуском он не испытывал привязанности к человеку и был здоров. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных и лишь трое из них вернулись обратно к людям. Это известные Крошик и Шлиссик, теперь к ним присоединился этот ладожский нерпенок. Специалисты фонда планируют повторить попытку и вновь выпустить животное этим летом. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html

https://ria.ru/20240621/cherepakha-1954596613.html

репино

ладожское озеро

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общество, репино, ладожское озеро, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы