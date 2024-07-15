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Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек - РИА Новости, 15.07.2024
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек
Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:07
2024-07-15T14:07
2024-07-15T14:07
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет "Магнит". По прибытии подразделений было установлено, что на кухне произошло пригорание пищи. Самостоятельно из здания эвакуировались 190 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. В пресс-центре добавили, что произошло пригорание масла во фритюрнице на кухне.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек
Из челябинского "Магнита" вывели 190 человек из-за пригоревшего на кухне масла