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Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек - РИА Новости, 15.07.2024
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14:07 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/cheljabinsk-1959762044.html
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек - РИА Новости, 15.07.2024
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек
Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:07
2024-07-15T14:07
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет "Магнит". По прибытии подразделений было установлено, что на кухне произошло пригорание пищи. Самостоятельно из здания эвакуировались 190 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. В пресс-центре добавили, что произошло пригорание масла во фритюрнице на кухне.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек

Из челябинского "Магнита" вывели 190 человек из-за пригоревшего на кухне масла

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМагазин "Магнит"
Магазин Магнит - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Магазин "Магнит". Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет "Магнит". По прибытии подразделений было установлено, что на кухне произошло пригорание пищи. Самостоятельно из здания эвакуировались 190 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
В пресс-центре добавили, что произошло пригорание масла во фритюрнице на кухне.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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