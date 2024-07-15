https://ria.ru/20240715/cheljabinsk-1959762044.html

Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек

Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек - РИА Новости, 15.07.2024

Из "Магнита" в Челябинске эвакуировали почти 200 человек

Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:07

2024-07-15T14:07

2024-07-15T14:07

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Почти 200 человек эвакуировались в понедельник из гипермаркета "Магнит" в Челябинске из-за пригоревшего на кухне во фритюрнице масла, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет "Магнит". По прибытии подразделений было установлено, что на кухне произошло пригорание пищи. Самостоятельно из здания эвакуировались 190 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. В пресс-центре добавили, что произошло пригорание масла во фритюрнице на кухне.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922422576.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)