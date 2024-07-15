https://ria.ru/20240715/chehija-1959796965.html

Чехия поддерживает вступление Сербии в ЕС, заявил МИД страны

Чехия поддерживает вступление Сербии в ЕС, заявил МИД страны - РИА Новости, 15.07.2024

Чехия поддерживает вступление Сербии в ЕС, заявил МИД страны

Чехия поддерживает вхождение Сербии в Евросоюз, но о дате ее приема говорить преждевременно, заявил глава чешского МИД Ян Липавский после переговоров с... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:45

2024-07-15T15:45

2024-07-15T15:45

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евросоюз

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ПРАГА, 15 июл - РИА Новости. Чехия поддерживает вхождение Сербии в Евросоюз, но о дате ее приема говорить преждевременно, заявил глава чешского МИД Ян Липавский после переговоров с прибывшим с визитом в Прагу сербским коллегой Марко Джуричем, сообщило агентство ЧТК. "Чехия поддерживает Сербию в ее усилиях по достижению прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Этот процесс также включает продолжение конструктивного диалога между Белградом и Приштиной, заявил Липавский после переговоров со своим сербским коллегой Джуричем. В свою очередь, Джурич заявил, что членство в ЕС является стратегическим приоритетом Сербии. Его страна хочет продолжить реформы, чтобы соответствовать условиям ЕС к 2027 году", - говорится в сообщении. "Сербия готова продолжать развивать свою правовую систему, свою политическую систему, свои экономические реформы и к 2027 году выполнить все условия, чтобы стать полноценной частью ЕС", - приводит агентство слова Джурича. Со своей стороны Липавский отметил, что он не сторонник определения конкретной даты, когда Белград мог бы стать полноценным членом ЕС. По мнению главы чешского МИД, такой шаг создал бы в обществе неверные ожидания, а политиков не побуждал бы прилагать достаточные усилия для проведения реформ. По его словам, переговоры о вступлении имеют ценность сами по себе, это сложный политический процесс. Как считает Липавский, путь к вступлению Сербии в ЕС еще может занять много времени, процесс должен быть справедливым. При этом, по его словам, Сербия очень продвинулась вперед по целому ряду позиций. Как отмечает агентство, процесс переговоров о вступлении Белграда в ЕС также включает в себя продолжение конструктивного диалога между Сербией и самопровозглашенным Косово. Отношения между ними остаются напряженными, усилия по достижению соглашения о нормализации пока не привели к желаемому результату. Север Косово, где проживает сербское меньшинство, в последние годы неоднократно становился ареной беспорядков и инцидентов. На пресс-конференции после окончания переговоров главы МИД Чехии и Сербии высоко оценили развитие торгового обмена между странами. По словам Липавского, Чехия входит в топ-15 торговых партнеров Сербии и является одним из важнейших инвесторов, объем торговли в 2023 году превысил два миллиарда евро. На переговорах министры обсудили новые возможности сотрудничества в сферах развития транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и туризма.

https://ria.ru/20231002/peregovory-1900073795.html

https://ria.ru/20240623/evrosoyuz-1954807817.html

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в мире, сербия, чехия, белград (город), ян липавский, марко джурич, евросоюз