https://ria.ru/20240715/boepripasy-1959892647.html

ВСУ выпустили по ДНР с начала СВО более 189 тысяч боеприпасов

ВСУ выпустили по ДНР с начала СВО более 189 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 15.07.2024

ВСУ выпустили по ДНР с начала СВО более 189 тысяч боеприпасов

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 189 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:22

2024-07-15T22:22

2024-07-15T22:22

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 189 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 879 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 37 524 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 36 710. Всего противником выпущено 189 765 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 15 июля 2024 года. Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5013 мирных жителей, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 162 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6578, среди них 440 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2418 транспортных средств, 3797 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 222 медицинских учреждения, 753 учебных заведения, 1573 объекта социального обеспечения, 135 объектов критической инфраструктуры, а также 1114 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 834 факта повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина