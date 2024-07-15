https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959677079.html

В Севастополе продолжают отражать атаку украинских беспилотников

В Севастополе продолжают отражать атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2024

В Севастополе продолжают отражать атаку украинских беспилотников

Отражение атаки БПЛА продолжается в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T04:51

2024-07-15T04:51

2024-07-15T04:52

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отражение атаки БПЛА продолжается в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома."Отражение атаки БПЛА продолжается. Не находитесь на открытом пространстве! Оперативные службы выехали на место падения осколков в районе Фиолента. По данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев