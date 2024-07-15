Минск готов к диалогу с Варшавой по ситуации на границе
Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Варшавой
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе.
"Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. В ее планах, наверное, продолжение нагнетания напряженности на границе", - сказал Рыженков журналистам.
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Глава белорусского МИД заявил, что белорусская сторона всегда была привержена подхода выстраивания добрососедских отношений и трансграничного сотрудничества. "И в русле этих подходов всегда предлагали польской стороне сотрудничество по разрешению любых вопросов, которые возникают на границе, но польская сторона под различными предлогами уклоняется от реализации предложений", - сказал Рыженков.
По его словам, "недавно глава государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) предложил польской стороне - и эта позиция была доведена до временного проверенного в делах Польши в Беларуси, - что мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе".
Министр отметил, что Варшава отказалась от этого предложения Минска.
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Глава белорусского МИД подчеркнул, что Варшава обвиняет Минск в организации неких лагерей на белорусской территории, где якобы готовят беженцев для того, чтобы они, используя силовые методы, пересекали нелегально границу со странами ЕС. Он отметил, что приезд польской делегации в Белоруссию, которая готова обеспечить доступ в любую интересующую Польшу точку в приграничье, мог бы опровергнуть эти фейки. Рыженков заявил, что Польша, отвергнув эту инициативу, стала выдвигать политические условия для приезда польской делегации. "Мы считаем это неприемлемым", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.
Он добавил, что Минск также предлагает международным организациям, представителями стран ЕС в Белоруссии посетить приграничье. Министр сообщил, что ближе к осени Белоруссия планирует организовать брифинг по теме ситуации на границе со странами ЕС с участием правоохранителей и представителей международных организаций.
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"Мы отмечаем абсолютно лихорадочные, бессистемные действия польской стороны на границе. Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, среди которых в основном только польские перевозчики.. , ничего, кроме гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу,... эти действия не приносят", - подчеркнул Рыженков. Он предположил, что кому-то в Польше, видимо, выгодно решать вопросы неконструктивным путем, создавать железный занавес на границе, в том числе выделяя огромные деньги на укрепление границы с Белоруссией и строительство забора, который на самом деле не является препятствием для мигрантов. "Когда выделяются такие огромные деньги, непонятно, на что, то ждите коррупционных скандалов", - добавил министр.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. На фоне борьбы с нелегальной миграцией Польша возвела на границе с Белоруссией забор, а также закрыла ряд пограничных пунктов пропуска.