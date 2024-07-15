https://ria.ru/20240715/belorussiya-1959697500.html

Минск готов к диалогу с Варшавой по ситуации на границе

Минск готов к диалогу с Варшавой по ситуации на границе - РИА Новости, 15.07.2024

Минск готов к диалогу с Варшавой по ситуации на границе

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:43

2024-07-15T09:43

2024-07-15T10:16

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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе. "Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. В ее планах, наверное, продолжение нагнетания напряженности на границе", - сказал Рыженков журналистам. Глава белорусского МИД заявил, что белорусская сторона всегда была привержена подхода выстраивания добрососедских отношений и трансграничного сотрудничества. "И в русле этих подходов всегда предлагали польской стороне сотрудничество по разрешению любых вопросов, которые возникают на границе, но польская сторона под различными предлогами уклоняется от реализации предложений", - сказал Рыженков. По его словам, "недавно глава государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) предложил польской стороне - и эта позиция была доведена до временного проверенного в делах Польши в Беларуси, - что мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе". Министр отметил, что Варшава отказалась от этого предложения Минска.Глава белорусского МИД подчеркнул, что Варшава обвиняет Минск в организации неких лагерей на белорусской территории, где якобы готовят беженцев для того, чтобы они, используя силовые методы, пересекали нелегально границу со странами ЕС. Он отметил, что приезд польской делегации в Белоруссию, которая готова обеспечить доступ в любую интересующую Польшу точку в приграничье, мог бы опровергнуть эти фейки. Рыженков заявил, что Польша, отвергнув эту инициативу, стала выдвигать политические условия для приезда польской делегации. "Мы считаем это неприемлемым", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.Он добавил, что Минск также предлагает международным организациям, представителями стран ЕС в Белоруссии посетить приграничье. Министр сообщил, что ближе к осени Белоруссия планирует организовать брифинг по теме ситуации на границе со странами ЕС с участием правоохранителей и представителей международных организаций."Мы отмечаем абсолютно лихорадочные, бессистемные действия польской стороны на границе. Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, среди которых в основном только польские перевозчики.. , ничего, кроме гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу,... эти действия не приносят", - подчеркнул Рыженков. Он предположил, что кому-то в Польше, видимо, выгодно решать вопросы неконструктивным путем, создавать железный занавес на границе, в том числе выделяя огромные деньги на укрепление границы с Белоруссией и строительство забора, который на самом деле не является препятствием для мигрантов. "Когда выделяются такие огромные деньги, непонятно, на что, то ждите коррупционных скандалов", - добавил министр.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. На фоне борьбы с нелегальной миграцией Польша возвела на границе с Белоруссией забор, а также закрыла ряд пограничных пунктов пропуска.

https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html

https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html

https://ria.ru/20240705/polsha-1957639927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, евросоюз