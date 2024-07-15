https://ria.ru/20240715/bagreeva-1959651079.html
Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах
Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах - РИА Новости, 15.07.2024
Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах
За первые шесть месяц этого года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тысячи различных объектов недвижимости, рассказала заммэра... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:15
2024-07-15T09:15
2024-07-15T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. За первые шесть месяц этого года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тысячи различных объектов недвижимости, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Предприниматели и жители Москвы могут арендовать или купить напрямую у города различные виды недвижимости, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности, участвуя в открытых торгах. За полгода город реализовал почти 8,7 тысячи таких объектов – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались машино-места: с января по июнь было продано более 5,8 тысячи лотов", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.По ее данным, москвичи купили около 1,2 тысячи квартир. Кроме того, в тройку самой популярной недвижимости вошли коммерческие помещения и здания. С начала года инвесторы купили и арендовали более 1,1 тысячи таких объектов.Сообщается также, что за шесть месяцев текущего года было реализовано 379 нестационарных торговых объектов. В них можно разместить кафе, пункты проката спортинвентаря, магазины.Торги также прошли по 96 земельным участкам. Из них 65 лотов – для ИЖС, остальные – для коммерческого использования.Глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что в 2024 году конкуренция на торгах составила больше семи участников на лот. Из всех проданных объектов наибольший спрос был на квартиры. Так в среднем на один объект претендовало 14 участников.
https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html
https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. За первые шесть месяц этого года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тысячи различных объектов недвижимости, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«
"Предприниматели и жители Москвы могут арендовать или купить напрямую у города различные виды недвижимости, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности, участвуя в открытых торгах. За полгода город реализовал почти 8,7 тысячи таких объектов – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались машино-места: с января по июнь было продано более 5,8 тысячи лотов", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
По ее данным, москвичи купили около 1,2 тысячи квартир. Кроме того, в тройку самой популярной недвижимости вошли коммерческие помещения и здания. С начала года инвесторы купили и арендовали более 1,1 тысячи таких объектов.
Сообщается также, что за шесть месяцев текущего года было реализовано 379 нестационарных торговых объектов. В них можно разместить кафе, пункты проката спортинвентаря, магазины.
Торги также прошли по 96 земельным участкам. Из них 65 лотов – для ИЖС, остальные – для коммерческого использования.
Глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов
рассказал, что в 2024 году конкуренция на торгах составила больше семи участников на лот. Из всех проданных объектов наибольший спрос был на квартиры. Так в среднем на один объект претендовало 14 участников.