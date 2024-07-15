https://ria.ru/20240715/bagreeva-1959651079.html

Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах

Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах - РИА Новости, 15.07.2024

Мария Багреева: Москва реализовала 8,7 тысяч городских объектов на торгах

За первые шесть месяц этого года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тысячи различных объектов недвижимости, рассказала заммэра... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:15

2024-07-15T09:15

2024-07-15T09:15

москва

мария багреева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg

МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. За первые шесть месяц этого года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тысячи различных объектов недвижимости, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Предприниматели и жители Москвы могут арендовать или купить напрямую у города различные виды недвижимости, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности, участвуя в открытых торгах. За полгода город реализовал почти 8,7 тысячи таких объектов – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались машино-места: с января по июнь было продано более 5,8 тысячи лотов", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.По ее данным, москвичи купили около 1,2 тысячи квартир. Кроме того, в тройку самой популярной недвижимости вошли коммерческие помещения и здания. С начала года инвесторы купили и арендовали более 1,1 тысячи таких объектов.Сообщается также, что за шесть месяцев текущего года было реализовано 379 нестационарных торговых объектов. В них можно разместить кафе, пункты проката спортинвентаря, магазины.Торги также прошли по 96 земельным участкам. Из них 65 лотов – для ИЖС, остальные – для коммерческого использования.Глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что в 2024 году конкуренция на торгах составила больше семи участников на лот. Из всех проданных объектов наибольший спрос был на квартиры. Так в среднем на один объект претендовало 14 участников.

https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html

https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева