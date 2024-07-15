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Автобус с детьми попал в ДТП в Калининградской области

Автобус с детьми попал в ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 15.07.2024

Автобус с детьми попал в ДТП в Калининградской области

Школьный автобус, который вез 8 детей в лагерь, попал в ДТП в Зеленоградском районе Калининградской области, пострадала водитель легковушки, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:41

2024-07-15T13:41

2024-07-15T13:41

происшествия

зеленоградский район

калининградская область

светлогорск

гибдд мвд рф

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КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Школьный автобус, который вез 8 детей в лагерь, попал в ДТП в Зеленоградском районе Калининградской области, пострадала водитель легковушки, сообщили в региональных ГАИ и прокуратуре. "В районе поселка Волошино под Светлогорском водитель легкового автомобиля выехала на встречку и столкнулась со школьным автобусом. Водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы, ее увезли в медучреждение. У детей вроде бы видимых повреждений нет. Но родители приехали и всех повезли в детскую областную больницу для обследования", - сказали РИА Новости в региональной госавтоинспекции. Там добавили, что в автобусе было 8 детей. По информации прокуратуры, на дороге Романово-Калининград вблизи поселка Волошино Зеленоградского района водитель Kia "выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автобусом "ПАЗ", перевозившим детей в школьный лагерь". Прокуратурой Зеленоградского района организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240715/kaliningrad-1959753997.html

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зеленоградский район

калининградская область

светлогорск

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происшествия, зеленоградский район, калининградская область, светлогорск, гибдд мвд рф