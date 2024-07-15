https://ria.ru/20240715/ataka-1959711022.html

В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона

В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 15.07.2024

В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона

Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:47

2024-07-15T10:47

2024-07-15T11:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959714807_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_fc70cd7711ef1232158b6d9849106c95.jpg

БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также поврежден стоящий рядом автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240714/obstrel-1959609211.html

белгородская область

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, октябрьский, вооруженные силы украины