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В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 15.07.2024 (обновлено: 11:03 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/ataka-1959711022.html
В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона
В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 15.07.2024
В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона
Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:47
2024-07-15T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также поврежден стоящий рядом автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта, подчеркнул губернатор.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, октябрьский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона

В белгородском поселке Октябрьский двое мужчин пострадали при атаке дрона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. 15 июля 2024
Место атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. 15 июля 2024
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также поврежден стоящий рядом автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта, подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийВооруженные силы Украины
 
 
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