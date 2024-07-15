В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона
В белгородском поселке Октябрьский двое мужчин пострадали при атаке дрона
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. 15 июля 2024
Место атаки БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. 15 июля 2024
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате взрыва машина полностью сгорела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также поврежден стоящий рядом автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта, подчеркнул губернатор.
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