https://ria.ru/20240715/artilleristy-1959677977.html

Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой

Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.07.2024

Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости Расчет установки РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:06

2024-07-15T05:06

2024-07-15T05:06

специальная военная операция на украине

луганск

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости Расчет установки РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении", - сообщили в МО. Артиллеристы работают при взаимодействии с расчетами БПЛА, которые ведут корректировку и объективный контроль поражения целей. Также в ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.

https://ria.ru/20240715/msta-b-1959677381.html

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

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луганск, россия, вооруженные силы украины