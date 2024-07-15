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Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/artilleristy-1959677977.html
Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой
Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.07.2024
Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости Расчет установки РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:06
2024-07-15T05:06
специальная военная операция на украине
луганск
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости Расчет установки РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении", - сообщили в МО. Артиллеристы работают при взаимодействии с расчетами БПЛА, которые ведут корректировку и объективный контроль поражения целей. Также в ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20240715/msta-b-1959677381.html
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
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луганск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой

Расчет "Града" ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости Расчет установки РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении", - сообщили в МО.
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Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ
05:02
Артиллеристы работают при взаимодействии с расчетами БПЛА, которые ведут корректировку и объективный контроль поражения целей.
Также в ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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