https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html

В Ереване стартовали армяно-американские военные учения

В Ереване стартовали армяно-американские военные учения - РИА Новости, 15.07.2024

В Ереване стартовали армяно-американские военные учения

Армяно-американские военные учения стартовали в понедельник в Ереване, сообщает пресс-служба минобороны Армении. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:46

2024-07-15T14:46

2024-07-15T14:47

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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения стартовали в понедельник в Ереване, сообщает пресс-служба минобороны Армении. Шестого июля в армянском военном ведомстве заявили, что в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. "В военной академии имени Вазгена Саркисяна министерства обороны Армении 15 июля было объявлено о начале совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024. В торжественной церемонии открытия учений присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Квин", - говорится в сообщении Папикян в своем выступлении высоко оценил работу военнослужащих сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса, которая уже более двух десятилетий является партнером Армении, а также военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, представителей посольства США. "Я высоко оцениваю это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций", - заявил министр. В ведомстве отметили, что заявленная цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html

армения

сша

европа

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, сша, европа, вазген саркисян, ереван