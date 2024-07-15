https://ria.ru/20240715/argentina-1959766784.html
Аргентина рискует потерять позиции в мировой торговле, считает депутат
Аргентина рискует потерять позиции в мировой торговле, считает депутат - РИА Новости, 15.07.2024
Аргентина рискует потерять позиции в мировой торговле, считает депутат
Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:22
2024-07-15T14:22
2024-07-15T14:22
аргентина
китай
бразилия
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Аргентина рискует потерять свои позиции в мировой торговле из-за идеологической позиции нового правительства, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "Очевидно, что в Аргентине, с правительством, которое так упрямо придерживается идеологической позиции, полностью противоречащей собственным национальным интересам, бизнесу становится сложно чувствовать заинтересованность в установлении коммерческих связей с Россией. Под вопрос ставятся даже торговые отношения с Китаем, который является нашим вторым торговым партнером и который также закупает у нас ряд товаров, которые могут быть заменены продуктами из Бразилии и США", - сказал депутат журналистам. "Например, соя из США и Бразилии может заменить аргентинскую сою для Китая, хотя предыдущее правительство предлагало политику добавленной стоимости при продаже сои Китаю, что дало бы Аргентине новые рабочие места", - отметил Гольян. Аргентина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров сои. Во время предвыборной кампании президент Аргентины Хавьер Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основным торговым партнером Аргентины - Китаем, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами. При этом он отмечал, что государство не будет мешать бизнесу строить кооперацию с КНР.
https://ria.ru/20240714/argentina-1959514237.html
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аргентина, китай, бразилия, хавьер милей
Аргентина, Китай, Бразилия, Хавьер Милей
Аргентина рискует потерять позиции в мировой торговле, считает депутат
Депутат Даниэль Гольян: Аргентина рискует потерять позиции в мировой торговле