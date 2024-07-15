https://ria.ru/20240715/alikhanov-1959787332.html

Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов

Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.07.2024

Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов

Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:17

2024-07-15T15:17

2024-07-15T15:17

экономика

донбасс

россия

донецкая народная республика

антон алиханов

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. "Особое внимание сейчас уделяется возрождению металлургического комплекса Донбасса. У нас есть детальные планы по восстановлению, инвестициям и интеграции предприятий в общенациональные кооперационные цепочки", - сказал Алиханов. Он отметил, что уже запущена работа ключевых мощностей в контуре Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) - это заводы Алчевский, Енакиевский, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов, Ясиновский коксохимический завод. "В прошлом году они нарастили объемы выпуска на 30%, до 2,5 миллиона тонн, и аналогичной динамики планируют добиться и в нынешнем году. Сделать это поможет в том числе обнуление акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, которое сейчас утверждено для всех производителей ДНР и ЛНР. Отмечу, что для всех предприятий этих регионов уже налажены бесперебойные поставки сырья", - добавил он.

https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html

https://ria.ru/20240715/putin-1959775440.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, донбасс, россия, донецкая народная республика, антон алиханов, луганская народная республика