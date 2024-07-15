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Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов
Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.07.2024
Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов
Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:17
2024-07-15T15:17
2024-07-15T15:17
экономика
донбасс
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антон алиханов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Металлургический комплекс Донбасса нарастил объемы выпуска на 30% в 2023 году, сопоставимая динамика ожидается и в нынешнем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. "Особое внимание сейчас уделяется возрождению металлургического комплекса Донбасса. У нас есть детальные планы по восстановлению, инвестициям и интеграции предприятий в общенациональные кооперационные цепочки", - сказал Алиханов. Он отметил, что уже запущена работа ключевых мощностей в контуре Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) - это заводы Алчевский, Енакиевский, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов, Ясиновский коксохимический завод. "В прошлом году они нарастили объемы выпуска на 30%, до 2,5 миллиона тонн, и аналогичной динамики планируют добиться и в нынешнем году. Сделать это поможет в том числе обнуление акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, которое сейчас утверждено для всех производителей ДНР и ЛНР. Отмечу, что для всех предприятий этих регионов уже налажены бесперебойные поставки сырья", - добавил он.
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экономика, донбасс, россия, донецкая народная республика, антон алиханов, луганская народная республика
Экономика, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Антон Алиханов, Луганская Народная Республика
Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска, заявил Алиханов
Алиханов: Металлурги Донбасса планируют сохранить динамику выпуска прошлого года