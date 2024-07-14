https://ria.ru/20240714/zaharova-1959535739.html

МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги

МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги - РИА Новости, 14.07.2024

МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги

Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на американские деньги, заявила... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:45

2024-07-14T09:45

2024-07-14T11:36

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владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на американские деньги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", — написала она.Захарова, комментируя заявление сына Роберта Кеннеди — младшего Бобби Кеннеди о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты, сделанное им после покушения на Дональда Трампа, предложила США направить средства вместо финансирования ВСУ на собственную полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок.Она подчеркнула, что финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Украине США сами создали террористическую структуру "Киевский режим"."Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей. Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!" — заключила дипломат.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Как сообщают местные СМИ, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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в мире, россия, украина, сша, мария захарова, владимир путин, служба безопасности украины