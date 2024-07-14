https://ria.ru/20240714/zaharova-1959535739.html
МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги
МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги - РИА Новости, 14.07.2024
МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги
Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на американские деньги, заявила... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:45
2024-07-14T09:45
2024-07-14T11:36
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на американские деньги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", — написала она.Захарова, комментируя заявление сына Роберта Кеннеди — младшего Бобби Кеннеди о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты, сделанное им после покушения на Дональда Трампа, предложила США направить средства вместо финансирования ВСУ на собственную полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок.Она подчеркнула, что финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Украине США сами создали террористическую структуру "Киевский режим"."Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей. Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!" — заключила дипломат.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Как сообщают местные СМИ, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги
Захарова: Украина готовила покушение на Путина с помощью финансирования из США
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилась на американские деньги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале
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«
"Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", — написала она.
Накануне Буданов* заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.
Захарова, комментируя заявление сына Роберта Кеннеди — младшего Бобби Кеннеди о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты, сделанное им после покушения на Дональда Трампа, предложила США направить средства вместо финансирования ВСУ на собственную полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок.
Она подчеркнула, что финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Украине США сами создали террористическую структуру "Киевский режим".
«
"Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей. Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!" — заключила дипломат.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Как сообщают местные СМИ, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.