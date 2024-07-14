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Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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04:31 14.07.2024 (обновлено: 08:28 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/yaponiya-1959509451.html
Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа заявил в соцсети X, что молится за скорейшее выздоровление бывшего... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:31
2024-07-14T08:28
в мире
япония
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
фумио кисида
пенсильвания
джо байден
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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа заявил в соцсети X, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии."Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа", - написал Кисида на своей странице.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, япония, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, фумио кисида, пенсильвания, джо байден
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Фумио Кисида, Пенсильвания, Джо Байден
Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер Японии призвал противостоять любой форме агрессии против демократии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа заявил в соцсети X, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.
"Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа", - написал Кисида на своей странице.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
03:22
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
02:44
 
В миреЯпонияСШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаФумио КисидаПенсильванияДжо Байден
 
 
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