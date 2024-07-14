https://ria.ru/20240714/yaponiya-1959509451.html

Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Премьер Японии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа заявил в соцсети X, что молится за скорейшее выздоровление бывшего... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:31

2024-07-14T04:31

2024-07-14T08:28

в мире

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дональд трамп

покушение на дональда трампа

фумио кисида

пенсильвания

джо байден

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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи со стрельбой на митинге Дональда Трампа заявил в соцсети X, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии."Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа", - написал Кисида на своей странице.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

япония

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T04:31 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, япония, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, фумио кисида, пенсильвания, джо байден