https://ria.ru/20240714/voyna-1959514439.html

"Эскадры истребителей": НАТО сообщили тревожные новости о войне с Россией

"Эскадры истребителей": НАТО сообщили тревожные новости о войне с Россией - РИА Новости, 14.07.2024

"Эскадры истребителей": НАТО сообщили тревожные новости о войне с Россией

В случае войны Россия лишит НАТО превосходства в воздухе с помощью мощной ПВО, пишет Business Insider. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:31

2024-07-14T06:31

2024-07-14T06:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В случае войны Россия лишит НАТО превосходства в воздухе с помощью мощной ПВО, пишет Business Insider."Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. <...> Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения", — говорится в статье.Как отметили журналисты, ВВС западных стран еще ни разу не встречались с таким уровнем ПВО, как у России. За время конфликта на Украине российская армия показала, что способна формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами РЭБ и ракетными комплексами, подчеркнули в издании."Россия — это совершенно другой оппонент. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить", — заключили авторы статьи.Ранее командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал, что войска ПВО незамедлительно адаптируются для противодействия ракетным ударам с применением западного оружия. По словам командующего, боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов с первых дней СВО постоянно совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушным атакам.

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

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в мире, россия, нато, сша, пво вс россии, воздушно-космические силы россии