https://ria.ru/20240714/vintovka-1959510128.html
Стало известно, из какого оружия стреляли по Дональду Трампу
Стало известно, из какого оружия стреляли по Дональду Трампу - РИА Новости, 14.07.2024
Стало известно, из какого оружия стреляли по Дональду Трампу
Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:40
2024-07-14T04:40
2024-07-14T08:29
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник."Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге (экс-президента США - ред.) Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T04:40
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания, Джо Байден
Стало известно, из какого оружия стреляли по Дональду Трампу
AP: правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в США