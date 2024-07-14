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В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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02:43 14.07.2024 (обновлено: 08:23 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/usilenie-1959503003.html
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа
Полиция Нью-Йорка усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:43
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в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили в мэрии города.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс."В целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилит свое присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower", – написал в соцсети Х заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви.Также меры безопасности усилили на Уолл-стрит и в мэрии.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в аналогичной соцсети отметил, что насилию нет места в США, и назвал "ужасными" события в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа

В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе Trump Tower после покушения

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили в мэрии города.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилит свое присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower", – написал в соцсети Х заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви.
Также меры безопасности усилили на Уолл-стрит и в мэрии.
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в аналогичной соцсети отметил, что насилию нет места в США, и назвал "ужасными" события в Пенсильвании.
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильвания
 
 
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