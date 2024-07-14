https://ria.ru/20240714/usilenie-1959503003.html

В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа

В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В Нью-Йорке усилили меры безопасности после покушения на Трампа

Полиция Нью-Йорка усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:43

2024-07-14T02:43

2024-07-14T08:23

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

пенсильвания

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили в мэрии города.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы на митинге в Пенсильвании. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Сам экс-президент после инцидента заявил, что он "в порядке", передает агентство Ассошиэйтед Пресс."В целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилит свое присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower", – написал в соцсети Х заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви.Также меры безопасности усилили на Уолл-стрит и в мэрии.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в аналогичной соцсети отметил, что насилию нет места в США, и назвал "ужасными" события в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

нью-йорк (город)

сша

пенсильвания

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T02:43 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания