Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти
Вучич назвал покушение на Трампа на митинге проявлением безумной ненависти
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру.
"Выражаю глубокую озабоченность из-за попытки покушения на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как вид политической борьбы. Желаю ему быстрого и успешного выздоровления, уверен, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее", - написал Вучич.
Он находится с визитом в Египте, где утром повторно заявил журналистам, что обеспокоен "из-за ужасных событий, которые произошли ночью в США", и пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. Покушение он назвал "актом ненависти".
"Надеюсь, что это сумасшествие, безумие ненависти, которое распространяется везде по миру, прекратится и что будет больше понимания другого мнения, позиции и видения, что будет меньше агрессии особенно от тех, кто других всегда обвиняют в том, что они агрессивны, а чаще всего именно с их стороны происходят нападения. Верю в силу американского народа, что он все это преодолеет", - указал сербский лидер.