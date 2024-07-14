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Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти - РИА Новости, 14.07.2024
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11:34 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959552284.html
Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти
Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти - РИА Новости, 14.07.2024
Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти
Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:34
2024-07-14T11:34
в мире
сербия
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дональд трамп
александр вучич
покушение на дональда трампа
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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру. "Выражаю глубокую озабоченность из-за попытки покушения на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как вид политической борьбы. Желаю ему быстрого и успешного выздоровления, уверен, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее", - написал Вучич. Он находится с визитом в Египте, где утром повторно заявил журналистам, что обеспокоен "из-за ужасных событий, которые произошли ночью в США", и пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. Покушение он назвал "актом ненависти". "Надеюсь, что это сумасшествие, безумие ненависти, которое распространяется везде по миру, прекратится и что будет больше понимания другого мнения, позиции и видения, что будет меньше агрессии особенно от тех, кто других всегда обвиняют в том, что они агрессивны, а чаще всего именно с их стороны происходят нападения. Верю в силу американского народа, что он все это преодолеет", - указал сербский лидер.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html
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в мире, сербия, сша, египет, дональд трамп, александр вучич, покушение на дональда трампа
В мире, Сербия, США, Египет, Дональд Трамп, Александр Вучич, Покушение на Дональда Трампа
Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти

Вучич назвал покушение на Трампа на митинге проявлением безумной ненависти

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру.
"Выражаю глубокую озабоченность из-за попытки покушения на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как вид политической борьбы. Желаю ему быстрого и успешного выздоровления, уверен, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее", - написал Вучич.
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Он находится с визитом в Египте, где утром повторно заявил журналистам, что обеспокоен "из-за ужасных событий, которые произошли ночью в США", и пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. Покушение он назвал "актом ненависти".
"Надеюсь, что это сумасшествие, безумие ненависти, которое распространяется везде по миру, прекратится и что будет больше понимания другого мнения, позиции и видения, что будет меньше агрессии особенно от тех, кто других всегда обвиняют в том, что они агрессивны, а чаще всего именно с их стороны происходят нападения. Верю в силу американского народа, что он все это преодолеет", - указал сербский лидер.
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