https://ria.ru/20240714/tramp-1959552284.html

Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти

Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти - РИА Новости, 14.07.2024

Вучич назвал покушение на Трампа проявлением ненависти

Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:34

2024-07-14T11:34

2024-07-14T11:34

в мире

сербия

сша

египет

дональд трамп

александр вучич

покушение на дональда трампа

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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсети Х назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру. "Выражаю глубокую озабоченность из-за попытки покушения на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как вид политической борьбы. Желаю ему быстрого и успешного выздоровления, уверен, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее", - написал Вучич. Он находится с визитом в Египте, где утром повторно заявил журналистам, что обеспокоен "из-за ужасных событий, которые произошли ночью в США", и пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. Покушение он назвал "актом ненависти". "Надеюсь, что это сумасшествие, безумие ненависти, которое распространяется везде по миру, прекратится и что будет больше понимания другого мнения, позиции и видения, что будет меньше агрессии особенно от тех, кто других всегда обвиняют в том, что они агрессивны, а чаще всего именно с их стороны происходят нападения. Верю в силу американского народа, что он все это преодолеет", - указал сербский лидер.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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сша

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, сша, египет, дональд трамп, александр вучич, покушение на дональда трампа