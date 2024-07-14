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Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию - РИА Новости, 14.07.2024
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11:08 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959548063.html
Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию
Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию - РИА Новости, 14.07.2024
Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию
Лидеры немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали покушение на Дональда Трампа атакой на демократию. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:08
2024-07-14T11:08
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
тино крупалла
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Лидеры немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали покушение на Дональда Трампа атакой на демократию. "Покушение на Дональда Трампа - это атака на демократию. Насилие никогда не должно становиться средством политических дебатов. Мы желаем кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу скорейшего выздоровления и много сил для решения стоящих перед ним задач", - говорится в совместном заявлении обоих лидеров партии, которое распространила пресс-служба АдГ. Вайдель и Крупалла также выразили соболезнования пострадавшим и родственникам убитого посетителя этого мероприятия. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/vintovka-1959510128.html
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сша
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353
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, тино крупалла, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Тино Крупалла, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию

Лидеры АдГ Вайдель и Крупалла назвали покушение на Трампа атакой на демократию

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Лидеры немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали покушение на Дональда Трампа атакой на демократию.
"Покушение на Дональда Трампа - это атака на демократию. Насилие никогда не должно становиться средством политических дебатов. Мы желаем кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу скорейшего выздоровления и много сил для решения стоящих перед ним задач", - говорится в совместном заявлении обоих лидеров партии, которое распространила пресс-служба АдГ.
Вайдель и Крупалла также выразили соболезнования пострадавшим и родственникам убитого посетителя этого мероприятия.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Стало известно, из какого оружия стреляли по Дональду Трампу
04:40
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
06:59
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампТино КрупаллаДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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