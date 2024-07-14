Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию
Лидеры АдГ Вайдель и Крупалла назвали покушение на Трампа атакой на демократию
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Лидеры немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла назвали покушение на Дональда Трампа атакой на демократию.
"Покушение на Дональда Трампа - это атака на демократию. Насилие никогда не должно становиться средством политических дебатов. Мы желаем кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу скорейшего выздоровления и много сил для решения стоящих перед ним задач", - говорится в совместном заявлении обоих лидеров партии, которое распространила пресс-служба АдГ.
Вайдель и Крупалла также выразили соболезнования пострадавшим и родственникам убитого посетителя этого мероприятия.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.