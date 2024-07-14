https://ria.ru/20240714/tramp-1959547681.html

Шольц осудил покушение на Трампа

Шольц осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Шольц осудил покушение на Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем официальном аккаунте в соцсети Х осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:06

2024-07-14T11:06

2024-07-14T11:06

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пенсильвания

германия

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джо байден

фбр

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем официальном аккаунте в соцсети Х осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также и о людях, которые пострадали от этого нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии", - написал Шольц. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959516938.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T11:06 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, германия, дональд трамп, олаф шольц, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа