Шольц осудил покушение на Трампа
Канцлер Германии Шольц: нападение на Дональда Трампа достойно презрения
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем официальном аккаунте в соцсети Х осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
"Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также и о людях, которые пострадали от этого нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии", - написал Шольц.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.