https://ria.ru/20240714/tramp-1959522912.html
Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа
Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шокирована покушением на экс-президента США Дональда Трампа, пожелала ему скорейшего выздоровления. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:23
2024-07-14T08:23
2024-07-14T08:23
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шокирована покушением на экс-президента США Дональда Трампа, пожелала ему скорейшего выздоровления. "Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей в ходе предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", - написала она в сети X. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959519504.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959517608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T08:23
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, фбр, еврокомиссия, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, ФБР, Еврокомиссия, Покушение на Дональда Трампа
Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа
Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа на митинге