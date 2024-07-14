https://ria.ru/20240714/tramp-1959522912.html

Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа

Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Глава Еврокомиссии заявила, что шокирована покушением на Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шокирована покушением на экс-президента США Дональда Трампа, пожелала ему скорейшего выздоровления. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:23

2024-07-14T08:23

2024-07-14T08:23

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

джо байден

фбр

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959521718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_809dfd5467be5cb4d154f1f5df479e2a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шокирована покушением на экс-президента США Дональда Трампа, пожелала ему скорейшего выздоровления. "Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей в ходе предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", - написала она в сети X. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959519504.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959517608.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T08:23 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, фбр, еврокомиссия, покушение на дональда трампа