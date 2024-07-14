https://ria.ru/20240714/tramp-1959518535.html

Трюдо осудил покушение на Трампа

Трюдо осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Трюдо осудил покушение на Трампа

Глава канадского правительства Джастин Трюдо в соцсети Х назвал неприемлемым политическое насилие после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T07:40

2024-07-14T07:40

2024-07-14T08:17

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джо байден

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава канадского правительства Джастин Трюдо в соцсети Х назвал неприемлемым политическое насилие после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в субботу. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Стрельба в бывшего президента (США Дональда - ред.) Трампа отвратительна. Политическое насилие не может считаться приемлемым", - написал Трюдо на своей странице. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T07:40 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джастин трюдо, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа