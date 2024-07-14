https://ria.ru/20240714/tramp-1959516938.html
Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа
Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа
Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:15
2024-07-14T07:15
2024-07-14T08:12
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НЬЮ-ЙОРК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс. "На данный момент у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза", - сказал Бивенс в ходе пресс-конференции, кадры транслировали американские телеканалы. На прямой вопрос, считают ли правоохранители, что злоумышленник действовал в одиночку, представитель полиции заявил, что говорить об этом "пока рано". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T07:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа
Пенсильванская полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс.
"На данный момент у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза", - сказал Бивенс в ходе пресс-конференции, кадры транслировали американские телеканалы.
На прямой вопрос, считают ли правоохранители, что злоумышленник действовал в одиночку, представитель полиции заявил, что говорить об этом "пока рано".
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден
заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР
заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.