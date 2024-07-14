https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга - РИА Новости, 14.07.2024
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга
Реакция экс-президента США Дональда Трампа на собственное ранение во время митинга в штате Пенсильвания продемонстрировала его сфокусированность и решимость... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:29
2024-07-14T05:29
2024-07-14T08:19
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)
джо байден
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Реакция экс-президента США Дональда Трампа на собственное ранение во время митинга в штате Пенсильвания продемонстрировала его сфокусированность и решимость добиться переизбрания на пост главы государства, заявил РИА Новости бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джеймс Гилмор. "Я считаю, что то, что он сохранил присутствие духа, сообщив об этих событиях, даже несмотря на то, что его выводили со сцены, демонстрирует его сосредоточенность и решимость, основанные на том, чего он хочет добиться в качестве кандидата (в президенты США - ред.)", - сказал Гилмор, комментируя сегодняшние события. Он добавил, что покушения по политическим мотивам представляют собой угрозу демократии, и США "должны понять и отвергнуть" подобные действия. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:29
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния), Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга
Экс-глава республиканцев Гилмор: реакция Трампа на ранение показала решимость
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Реакция экс-президента США Дональда Трампа на собственное ранение во время митинга в штате Пенсильвания продемонстрировала его сфокусированность и решимость добиться переизбрания на пост главы государства, заявил РИА Новости бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джеймс Гилмор.
"Я считаю, что то, что он сохранил присутствие духа, сообщив об этих событиях, даже несмотря на то, что его выводили со сцены, демонстрирует его сосредоточенность и решимость, основанные на том, чего он хочет добиться в качестве кандидата (в президенты США - ред.)", - сказал Гилмор, комментируя сегодняшние события.
Он добавил, что покушения по политическим мотивам представляют собой угрозу демократии, и США "должны понять и отвергнуть" подобные действия.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден
заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.