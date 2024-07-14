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Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине

Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 14.07.2024

Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:14

2024-07-14T05:14

2024-07-14T08:19

висконсин

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покушение на дональда трампа

пенсильвания

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии."Как сообщалось ранее сегодня вечером, президент Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия. Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в (городе - ред.) Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", - приводит заявление телеканал CNN.

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T05:14 true PT1M33S

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