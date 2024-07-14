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Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 14.07.2024
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05:14 14.07.2024 (обновлено: 08:19 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959511811.html
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 14.07.2024
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:14
2024-07-14T08:19
висконсин
в мире
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии."Как сообщалось ранее сегодня вечером, президент Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия. Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в (городе - ред.) Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", - приводит заявление телеканал CNN.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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висконсин, в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания, видео
Висконсин, В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии.
2024-07-14T05:14
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Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине

Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев в понедельник в Висконсине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии.
"Как сообщалось ранее сегодня вечером, президент Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия. Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в (городе - ред.) Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", - приводит заявление телеканал CNN.
 
ВисконсинВ миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильвания
 
 
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