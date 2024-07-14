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Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 14.07.2024
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:14
2024-07-14T05:14
2024-07-14T08:19
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покушение на дональда трампа
пенсильвания
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии."Как сообщалось ранее сегодня вечером, президент Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия. Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в (городе - ред.) Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", - приводит заявление телеканал CNN.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:14
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Висконсин, В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии.
2024-07-14T05:14
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PT1M33S
Трамп планирует присоединиться к съезду республиканцев в Висконсине
Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев в понедельник в Висконсине