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Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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02:44 14.07.2024 (обновлено: 08:24 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:44
2024-07-14T08:24
в мире
израиль
пенсильвания
биньямин нетаньяху
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность. Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Мы с Сарой (жена Нетаньяху - ред.) были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - написал Нетаньяху.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, израиль, пенсильвания, биньямин нетаньяху, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Израиль, Пенсильвания, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа

Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа и молится за него

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Мы с Сарой (жена Нетаньяху - ред.) были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - написал Нетаньяху.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреИзраильПенсильванияБиньямин НетаньяхуДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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