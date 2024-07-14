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Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:44
2024-07-14T02:44
2024-07-14T08:24
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биньямин нетаньяху
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность. Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Мы с Сарой (жена Нетаньяху - ред.) были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - написал Нетаньяху.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T02:44
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в мире, израиль, пенсильвания, биньямин нетаньяху, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Израиль, Пенсильвания, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа и молится за него