https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа

Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:44

2024-07-14T02:44

2024-07-14T08:24

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети Х, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность. Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Мы с Сарой (жена Нетаньяху - ред.) были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - написал Нетаньяху.

https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html

израиль

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T02:44 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, пенсильвания, биньямин нетаньяху, дональд трамп, покушение на дональда трампа