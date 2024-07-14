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Трамп проходит обследование в одном из медучреждений Пенсильвании

Трамп проходит обследование в одном из медучреждений Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024

Трамп проходит обследование в одном из медучреждений Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания после инцидента с предполагаемой стрельбой, который произошел... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T01:59

2024-07-14T01:59

2024-07-14T08:31

пенсильвания

в мире

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания после инцидента с предполагаемой стрельбой, который произошел в субботу днем во время его выступления на митинге, заявил пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун в соцсети X."Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за столь оперативные действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении. Дополнительная информация будет обнародована позднее", - сказал Чун, чье заявление было обнародовано в его аккаунте.

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T01:59 true PT1M33S

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