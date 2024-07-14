https://ria.ru/20240714/starmer-1959509882.html

Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:36

2024-07-14T04:36

2024-07-14T08:29

в мире

сша

пенсильвания

великобритания

дональд трамп

кир стармер

джо байден

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. "Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы посылаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", - написал Стармер. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство страны самым решительным образом осуждает все формы политического насилия. "Пока мы следим за шокирующими событиями в Пенсильвании, наши мысли и наилучшие пожелания - президенту Трампу, а также всем жертвам и их семьям", - написал Лэмми в соцсети Х. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959503104.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T04:36 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, пенсильвания, великобритания, дональд трамп, кир стармер, джо байден, покушение на дональда трампа