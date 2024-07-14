https://ria.ru/20240714/starmer-1959509882.html
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:36
2024-07-14T04:36
2024-07-14T08:29
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. "Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы посылаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", - написал Стармер. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство страны самым решительным образом осуждает все формы политического насилия. "Пока мы следим за шокирующими событиями в Пенсильвании, наши мысли и наилучшие пожелания - президенту Трампу, а также всем жертвам и их семьям", - написал Лэмми в соцсети Х. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T04:36
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в мире, сша, пенсильвания, великобритания, дональд трамп, кир стармер, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер Британии заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х
, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.
"Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы посылаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", - написал Стармер.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство страны самым решительным образом осуждает все формы политического насилия. "Пока мы следим за шокирующими событиями в Пенсильвании, наши мысли и наилучшие пожелания - президенту Трампу, а также всем жертвам и их семьям", - написал Лэмми в соцсети Х.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден
заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.