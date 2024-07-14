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Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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04:36 14.07.2024 (обновлено: 08:29 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/starmer-1959509882.html
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:36
2024-07-14T08:29
в мире
сша
пенсильвания
великобритания
дональд трамп
кир стармер
джо байден
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. "Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы посылаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", - написал Стармер. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство страны самым решительным образом осуждает все формы политического насилия. "Пока мы следим за шокирующими событиями в Пенсильвании, наши мысли и наилучшие пожелания - президенту Трампу, а также всем жертвам и их семьям", - написал Лэмми в соцсети Х. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, великобритания, дональд трамп, кир стармер, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Британии отреагировал на стрельбу на митинге Трампа

Премьер Британии заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсети Х, что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.
"Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы посылаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", - написал Стармер.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что правительство страны самым решительным образом осуждает все формы политического насилия. "Пока мы следим за шокирующими событиями в Пенсильвании, наши мысли и наилучшие пожелания - президенту Трампу, а также всем жертвам и их семьям", - написал Лэмми в соцсети Х.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
03:22
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
02:44
 
В миреСШАПенсильванияВеликобританияДональд ТрампКир СтармерДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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