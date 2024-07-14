Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 14.07.2024 (обновлено: 08:10 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959515142.html
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, слушания по делу назначены... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:48
2024-07-14T08:10
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959507588_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_b0ca2bc29528d87252f6dbd8ad6880d2.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, слушания по делу назначены на 22 июля, следует из письма главы комитета Джеймса Комера. "Комитет по надзору и подотчетности начал расследование в связи с сегодняшним покушением на убийство президента Трампа и запрашивает вашего добровольного присутствия на слушаниях в комитете, который будет в полном составе, 22 июля 2024 года", - говорится в письме, адресованном главе Секретной службы США Кимберли Читл. Письмо опубликовано в соцсети Х комитета. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/mask-1959508163.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T06:48
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959507588_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f1cfb7ae19e79559d6db05da05a19067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа, конгресс сша
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Конгресс США
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа

Комитет Палаты представителей США начал расследование о покушении на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, слушания по делу назначены на 22 июля, следует из письма главы комитета Джеймса Комера.
"Комитет по надзору и подотчетности начал расследование в связи с сегодняшним покушением на убийство президента Трампа и запрашивает вашего добровольного присутствия на слушаниях в комитете, который будет в полном составе, 22 июля 2024 года", - говорится в письме, адресованном главе Секретной службы США Кимберли Читл. Письмо опубликовано в соцсети Х комитета.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить
04:09
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
03:22
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда ТрампаКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала