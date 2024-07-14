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В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, слушания по делу назначены... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:48
2024-07-14T06:48
2024-07-14T08:10
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, слушания по делу назначены на 22 июля, следует из письма главы комитета Джеймса Комера. "Комитет по надзору и подотчетности начал расследование в связи с сегодняшним покушением на убийство президента Трампа и запрашивает вашего добровольного присутствия на слушаниях в комитете, который будет в полном составе, 22 июля 2024 года", - говорится в письме, адресованном главе Секретной службы США Кимберли Читл. Письмо опубликовано в соцсети Х комитета. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T06:48
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа, конгресс сша
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Конгресс США
В конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Комитет Палаты представителей США начал расследование о покушении на Трампа