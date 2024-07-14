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В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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05:44 14.07.2024 (обновлено: 08:20 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959512557.html
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа
Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:44
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в мире
конгресс сша
сша
покушение на дональда трампа
дональд трамп
майк джонсон
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пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в результате которой был ранен экс-президент Дональд Трамп, заявил в субботу спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон."Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает того, чтобы узнать правду", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.При этом он добавил, что планирует как можно скорее вызвать в Конгресс главу Секретной службы США, а также представителей министерства внутренней безопасности и ФБР на слушания для дачи показаний по данному инциденту.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, конгресс сша, сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, майк джонсон, фбр, пенсильвания
В мире, Конгресс США, США, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, Майк Джонсон, ФБР, Пенсильвания
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа

В Палате представителей США хотят начать расследование стрельбы в Пенсильвании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в результате которой был ранен экс-президент Дональд Трамп, заявил в субботу спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон.
"Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает того, чтобы узнать правду", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.
При этом он добавил, что планирует как можно скорее вызвать в Конгресс главу Секретной службы США, а также представителей министерства внутренней безопасности и ФБР на слушания для дачи показаний по данному инциденту.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
СМИ узнали подробности о стрелке, устроившем стрельбу на митинге Трампа
03:31
 
В миреКонгресс СШАСШАПокушение на Дональда ТрампаДональд ТрампМайк ДжонсонФБРПенсильвания
 
 
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