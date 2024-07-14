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В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа
Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:44
2024-07-14T05:44
2024-07-14T08:20
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в результате которой был ранен экс-президент Дональд Трамп, заявил в субботу спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон."Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает того, чтобы узнать правду", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.При этом он добавил, что планирует как можно скорее вызвать в Конгресс главу Секретной службы США, а также представителей министерства внутренней безопасности и ФБР на слушания для дачи показаний по данному инциденту.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:44
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В мире, Конгресс США, США, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, Майк Джонсон, ФБР, Пенсильвания
В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа
В Палате представителей США хотят начать расследование стрельбы в Пенсильвании