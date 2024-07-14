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В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа

В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В конгрессе США хотят запустить расследование стрельбы на митинге Трампа

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:44

2024-07-14T05:44

2024-07-14T08:20

в мире

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покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование стрельбы на митинге в штате Пенсильвания, в результате которой был ранен экс-президент Дональд Трамп, заявил в субботу спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон."Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает того, чтобы узнать правду", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.При этом он добавил, что планирует как можно скорее вызвать в Конгресс главу Секретной службы США, а также представителей министерства внутренней безопасности и ФБР на слушания для дачи показаний по данному инциденту.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959506681.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T05:44 true PT1M33S

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в мире, конгресс сша, сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, майк джонсон, фбр, пенсильвания