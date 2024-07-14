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Байден надеется вскоре поговорить с Трампом
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом - РИА Новости, 14.07.2024
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:34
2024-07-14T03:34
2024-07-14T08:26
в мире
пенсильвания
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дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге которого в штате Пенсильвания ранее произошла стрельба. Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Надеюсь, мне удастся переговорить с ним сегодня вечером – и я оповещу вас, если это случится", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Он добавил, что собирается пообщаться с лечащими врачами Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T03:34
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РИА Новости
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом
Байден надеется поговорить с Трампом, на митинге которого произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге которого в штате Пенсильвания ранее произошла стрельба.
Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Надеюсь, мне удастся переговорить с ним сегодня вечером – и я оповещу вас, если это случится", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.
Он добавил, что собирается пообщаться с лечащими врачами Трампа.