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Байден надеется вскоре поговорить с Трампом

Байден надеется вскоре поговорить с Трампом - РИА Новости, 14.07.2024

Байден надеется вскоре поговорить с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:34

2024-07-14T03:34

2024-07-14T08:26

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

джо байден

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге которого в штате Пенсильвания ранее произошла стрельба. Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Надеюсь, мне удастся переговорить с ним сегодня вечером – и я оповещу вас, если это случится", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Он добавил, что собирается пообщаться с лечащими врачами Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

пенсильвания

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T03:34 true PT1M33S

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа