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Байден надеется вскоре поговорить с Трампом - РИА Новости, 14.07.2024
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03:34 14.07.2024 (обновлено: 08:26 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959506784.html
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом - РИА Новости, 14.07.2024
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:34
2024-07-14T08:26
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге которого в штате Пенсильвания ранее произошла стрельба. Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Надеюсь, мне удастся переговорить с ним сегодня вечером – и я оповещу вас, если это случится", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Он добавил, что собирается пообщаться с лечащими врачами Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Байден надеется вскоре поговорить с Трампом

Байден надеется поговорить с Трампом, на митинге которого произошла стрельба

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется вскоре провести разговор со своим предшественником и политическим оппонентом Дональдом Трампом, на митинге которого в штате Пенсильвания ранее произошла стрельба.
Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Надеюсь, мне удастся переговорить с ним сегодня вечером – и я оповещу вас, если это случится", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.
Он добавил, что собирается пообщаться с лечащими врачами Трампа.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреПенсильванияСШАДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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