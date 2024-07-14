https://ria.ru/20240714/ssha-1959502576.html

Байден выступит со специальным обращением

Байден выступит со специальным обращением - РИА Новости, 14.07.2024

Байден выступит со специальным обращением

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге его предшественника Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:34

2024-07-14T02:34

2024-07-14T02:39

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге его предшественника Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х."Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации", - написал Рой.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959502424.html

сша

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