https://ria.ru/20240714/ssha-1959502576.html
Байден выступит со специальным обращением
Байден выступит со специальным обращением - РИА Новости, 14.07.2024
Байден выступит со специальным обращением
Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге его предшественника Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:34
2024-07-14T02:34
2024-07-14T02:39
в мире
джо байден
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18ee32786562f6f9f1934af4131f1e29.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой на митинге его предшественника Дональда Трампа, сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х."Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации", - написал Рой.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959502424.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_30106cb43a2a715cab4e086d985b35e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Джо Байден, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Байден выступит со специальным обращением
Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге Трампа