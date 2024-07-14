https://ria.ru/20240714/rossija-1959527618.html
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 14.07.2024
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах
Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:00
2024-07-14T09:00
2024-07-14T09:00
происшествия
россия
новосибирск
обь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Тридцать шесть человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе три ребенка. Всего 45 происшествий случилось на водных объектах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби: в необорудованном для купания месте начали тонуть двое детей. Один из взрослых хотел помочь, но пропал под водой. Дети спасены. Кроме того, в Тамбовской области на реке Ворона утонул 13-летний мальчик, отдыхающий без взрослых. Еще один ребенок, семилетний мальчик, начал тонуть в Дагестане. Он скончался в больнице.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирск, обь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Обь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах
МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 36 человек, в том числе трое детей