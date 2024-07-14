https://ria.ru/20240714/rossija-1959527618.html

В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах

В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 14.07.2024

В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах

Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:00

2024-07-14T09:00

2024-07-14T09:00

происшествия

россия

новосибирск

обь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Тридцать шесть человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе три ребенка. Всего 45 происшествий случилось на водных объектах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби: в необорудованном для купания месте начали тонуть двое детей. Один из взрослых хотел помочь, но пропал под водой. Дети спасены. Кроме того, в Тамбовской области на реке Ворона утонул 13-летний мальчик, отдыхающий без взрослых. Еще один ребенок, семилетний мальчик, начал тонуть в Дагестане. Он скончался в больнице.

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html

россия

новосибирск

обь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирск, обь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)