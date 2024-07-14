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В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 14.07.2024
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09:00 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/rossija-1959527618.html
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 14.07.2024
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах
Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:00
2024-07-14T09:00
происшествия
россия
новосибирск
обь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Тридцать шесть человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе три ребенка. Всего 45 происшествий случилось на водных объектах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби: в необорудованном для купания месте начали тонуть двое детей. Один из взрослых хотел помочь, но пропал под водой. Дети спасены. Кроме того, в Тамбовской области на реке Ворона утонул 13-летний мальчик, отдыхающий без взрослых. Еще один ребенок, семилетний мальчик, начал тонуть в Дагестане. Он скончался в больнице.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
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россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, обь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Обь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки более 30 человек погибли на водоемах

МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 36 человек, в том числе трое детей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели эвакуируют людей в Кургане
Спасатели эвакуируют людей в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Спасатели эвакуируют людей в Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Тридцать шесть человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе три ребенка. Всего 45 происшествий случилось на водных объектах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби: в необорудованном для купания месте начали тонуть двое детей. Один из взрослых хотел помочь, но пропал под водой. Дети спасены.
Кроме того, в Тамбовской области на реке Ворона утонул 13-летний мальчик, отдыхающий без взрослых. Еще один ребенок, семилетний мальчик, начал тонуть в Дагестане. Он скончался в больнице.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ПроисшествияРоссияНовосибирскОбьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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