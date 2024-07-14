https://ria.ru/20240714/reb-1959510774.html

Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ

Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024

Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ

Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск "Север" подавил разведывательные БПЛА противника, не допустив пересечения государственной границы РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:03

2024-07-14T05:03

2024-07-14T05:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838256757_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_45236fc69dd0daf4e675ecbc9d88be69.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июл - РИА Новости. Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск "Север" подавил разведывательные БПЛА противника, не допустив пересечения государственной границы в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчет станции радиоэлектронной борьбы Р-934 обнаружил несколько беспилотников ВСУ, которые пытались пересечь государственную границу. Определив канал управления беспилотниками, оператор станции Р-934 подавил (блокировал сигнал - ред.) его и вражеские БПЛА, потеряв управление, упали", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что станция радиопомех закрывает небо в радиусе нескольких десятков километров, операторы могут подавить системы управления и навигации БПЛА противника. Беспилотник теряет связь с отправителем и в большинстве случаев просто падает на землю. "Расчёты станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) несут круглосуточное дежурство, чтобы пресечь нанесение ударов по приграничным населенным пунктам и пролёта БПЛА далее по территории Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html

https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина