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Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ
Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ
Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск "Север" подавил разведывательные БПЛА противника, не допустив пересечения государственной границы РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:03
2024-07-14T05:03
2024-07-14T05:03
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июл - РИА Новости. Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск "Север" подавил разведывательные БПЛА противника, не допустив пересечения государственной границы в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчет станции радиоэлектронной борьбы Р-934 обнаружил несколько беспилотников ВСУ, которые пытались пересечь государственную границу. Определив канал управления беспилотниками, оператор станции Р-934 подавил (блокировал сигнал - ред.) его и вражеские БПЛА, потеряв управление, упали", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что станция радиопомех закрывает небо в радиусе нескольких десятков километров, операторы могут подавить системы управления и навигации БПЛА противника. Беспилотник теряет связь с отправителем и в большинстве случаев просто падает на землю. "Расчёты станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) несут круглосуточное дежурство, чтобы пресечь нанесение ударов по приграничным населенным пунктам и пролёта БПЛА далее по территории Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
Расчет РЭБ "Севера" подавил разведывательные БПЛА ВСУ
МО: РЭБ группировки "Север" не дает украинским дронам пересекать госграницу