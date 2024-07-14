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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.07.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T00:00
2024-07-14T00:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого июля около 23.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: силы ПВО около 23.05 уничтожили украинский дрон над Белгородской областью