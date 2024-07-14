https://ria.ru/20240714/pvo-1959494031.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.07.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T00:00

2024-07-14T00:00

2024-07-14T02:40

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого июля около 23.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, белгородская область