https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании

В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 14.07.2024

В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании

Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T07:43

2024-07-14T07:43

2024-07-14T07:43

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В субботу МЧС РФ информировали о пожаре в производственном здании Краснодара, где изготавливают модульные каркасные строения. Предварительно, его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд. Позже пожар был локализован, по уточненным данным, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Краснодаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

краснодар

россия

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)