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В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании
В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 14.07.2024
В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании
Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:43
2024-07-14T07:43
2024-07-14T07:43
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании в Краснодаре, горевшем на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В субботу МЧС РФ информировали о пожаре в производственном здании Краснодара, где изготавливают модульные каркасные строения. Предварительно, его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали пожарный поезд. Позже пожар был локализован, по уточненным данным, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Краснодаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании
МЧС: в Краснодаре полностью ликвидировали пожар в производственном здании