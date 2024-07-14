https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959548248.html

Столтенберг осудил покушение на Трампа

Столтенберг осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Столтенберг осудил покушение на Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил о важности единства членов альянса "для защиты свободы и общих РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:10

2024-07-14T11:10

2024-07-14T11:10

сша

дональд трамп

йенс столтенберг

нато

покушение на дональда трампа

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил о важности единства членов альянса "для защиты свободы и общих ценностей" в сети X. "Я шокирован покушением на экс-президента США Трампа. Желаю ему скорейшего выздоровления, мои мысли с теми, кого это затронуло. Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократических странах, и союзники по НАТО остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности", - написал Столтенберг.С осуждением нападения на Трампа уже также выступили главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/slova-1959536812.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

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сша, дональд трамп, йенс столтенберг, нато, покушение на дональда трампа, в мире