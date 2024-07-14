Столтенберг осудил покушение на Трампа
Генсек НАТО Столтенберг призвал членов НАТО к единству после покушения
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил о важности единства членов альянса "для защиты свободы и общих ценностей" в сети X.
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"Я шокирован покушением на экс-президента США Трампа. Желаю ему скорейшего выздоровления, мои мысли с теми, кого это затронуло. Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократических странах, и союзники по НАТО остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности", - написал Столтенберг.
С осуждением нападения на Трампа уже также выступили главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.